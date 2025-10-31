Adris grupa dd Pref: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Adris grupa dd Pref präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 5,85 EUR gegenüber 5,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 413,5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 377,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at