ADT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ADT präsentierte in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Es stand ein EPS von 0,105 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ADT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,179 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,60 Milliarden USD – ein Plus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ADT 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,179 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,57 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at