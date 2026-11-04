ADT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ADT äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ADT 0,160 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,35 Milliarden USD gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at