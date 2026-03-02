|
02.03.2026 13:08:04
ADT Inc. Profit Drops In Q4
(RTTNews) - ADT Inc. (ADT) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $146 million, or $0.17 per share. This compares with $197 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, ADT Inc. reported adjusted earnings of $186 million or $0.23 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.2% to $1.083 billion from $1.085 billion last year.
ADT Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $146 Mln. vs. $197 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.20 last year. -Revenue: $1.083 Bln vs. $1.085 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.