05.03.2026 06:31:28
ADT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ADT hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte ADT einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 1,28 Milliarden USD gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,215 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,30 Milliarden USD prognostiziert.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,670 USD. Im Vorjahr hatte ADT 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,13 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,90 Milliarden USD im Vorjahr.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,875 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 5,14 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
