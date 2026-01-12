ADTEC PLASMA TECHNOLOGY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ADTEC PLASMA TECHNOLOGY lud am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 43,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,41 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,77 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at