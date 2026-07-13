13.07.2026 06:31:29

ADTEC PLASMA TECHNOLOGY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ADTEC PLASMA TECHNOLOGY hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 67,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 45,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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