ADTEC PLASMA TECHNOLOGY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ADTEC PLASMA TECHNOLOGY hat sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 61,10 JPY. Im letzten Jahr hatte ADTEC PLASMA TECHNOLOGY einen Gewinn von 72,33 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at