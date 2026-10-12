ADTEC PLASMA TECHNOLOGY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ADTEC PLASMA TECHNOLOGY hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 108,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 73,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,81 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 100,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 248,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 234,40 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ADTEC PLASMA TECHNOLOGY einen Umsatz von 12,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at