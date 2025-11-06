Adtraction Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Adtraction Group Registered hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adtraction Group Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 285,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 291,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at