Adtraction Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Adtraction Group Registered lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,390 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 355,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,9 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at