ADTRAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ADTRAN präsentierte in der am 03.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,100 USD. Im Vorjahresviertel hatte ADTRAN 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 154,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ADTRAN 130,1 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,380 USD beziffert, während im Vorjahr 0,260 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 563,00 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 506,51 Millionen USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 550,12 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at