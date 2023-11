ADTRAN Holdings-Aktie fällt nachbörslich: ADTRAN Holdings rechnet mit anhaltend schwachen Geschäften

Zudem kündigte das im SDAX gelistete US-Unternehmen Sparmaßnahmen an, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Im laufenden vierten Quartal dürften Umsatz und Marge die Erwartungen der Experten deutlich verfehlen, wie das US-Unternehmen in der Nacht zum Dienstag in Huntsville (US-Bundesstaat Alabama) bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für das dritte Quartal mitteilte. Die gestrichene Dividende kommt für Experten ebenfalls überraschend. Diese rechneten bisher weiter mit einer Quartalsausschüttung von neun Cent je Aktie. ADTRAN Holdings ist die Mutter des deutschen Unternehmens Adtran Networks (früher Adva Optical)

Die ADTRAN Holdings-Aktie verliert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 8,32 Prozent auf 6,72 US-Dollar.

HUNTSVILLE (dpa-AFX)