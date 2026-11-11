Adtran Networks-Aktie stabil: Kräftiges Plus – operatives Ergebnis zieht stark an

Zudem stieg das operative Ergebnis kräftig. In den drei Monaten bis Ende September verdiente die Tochter des US-Unternehmens ADTRAN Holding vor Zinsen, Steuern und Sondereffekte (Pro-forma Ebit) 11,1 Millionen Euro, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Das ist fast dreimal so viel wie vor einem Jahr.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent auf gut 139 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet das im SDAX notierte Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Marge, gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern, könnte von einem negativen einstelligen Prozentwert im Jahr 2025 auf einen positiven einstelligen Prozentwert steigen.