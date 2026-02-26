ADTRAN Aktie

ADTRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892015 / ISIN: US00738A1060

Starke Zahlen 26.02.2026 16:05:00

Adtran Networks-Aktie wenig bewegt: Umsatz und operatives Ergebnis legen deutlich zu

Adtran Networks-Aktie wenig bewegt: Umsatz und operatives Ergebnis legen deutlich zu

Der Telekomausrüster Adtran Networks hat im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage infolge des Booms rund um Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert.

Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis legten deutlich zu.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in den letzten drei Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf rund 4 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der Umsatz zog um 9,5 Prozent auf etwas mehr als 130 Millionen Euro zu.

"Das Wachstum spiegelt die anhaltende Nachfrage nach skalierbarer, leistungsstarker optischer Übertragungstechnik wider, die durch Initiativen zur Modernisierung der Netzinfrastruktur sowie erhöhte Bandbreitenanforderungen bei Netzbetreiber- und Cloud-Kunden unterstützt wird", hieß es in der Mitteilung.

Adtran Networks SE (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern ADTRAN Holdings. Dieser hält rund zwei Drittel der ADTRAN-Networks-Anteile.

Via XETRA zeigt sich die Adtran Networks-Aktie am Donnerstag zeitweise auf Vortagesniveau bei 22,50 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

