ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Schwarze Zahlen 04.08.2026 09:24:00

Adtran Networks mit starkem Umsatzwachstum und positivem EBIT - Aktie fällt

Adtran Networks mit starkem Umsatzwachstum und positivem EBIT - Aktie fällt

Adtran Networks ist im zweiten Quartal 2026 operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Umsatzwachstum trieb das Ergebnis.

Der Telekomausrüster Adtran Networks SE ist im zweiten Quartal dank eines starken Wachstums operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe 4,4 Millionen Euro betragen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mit. Ein Jahr zuvor hatte der operative Verlust bei 7,4 Millionen gelegen und auch zum Jahresauftakt steckte Adtran noch in den roten Zahlen.

Die deutliche Verbesserung sei auf das starke Umsatzwachstum, die verbesserte Bruttorentabilität sowie die anhaltende Fokussierung auf operative Kostendisziplin zurückzuführen. Der Erlös zog um knapp 22 Prozent auf 133,4 Millionen Euro an. "Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr wurde durch eine starke Kundennachfrage und vermehrte Implementierungen im gesamten Portfolio für optische Netzwerke des Unternehmens getrieben", hieß es in der Mitteilung.

Die Aktie von Adtran Networks verliert auf XETRA zeitweise 0,43 Prozent auf 23,20 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images,Adtran, Inc.

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