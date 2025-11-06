ADTRAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ADTRAN gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 279,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at