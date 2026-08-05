ADTRAN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ADTRAN stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 281,2 Millionen USD gegenüber 265,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at