ADTRAN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ADTRAN hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ADTRAN ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 279,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at