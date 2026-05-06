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06.05.2026 06:31:29
ADTRAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ADTRAN hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,48 Prozent auf 286,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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