Aduro Clean Technologies beauftragt Crystal Research Associates mit der Bereitstellung von Marketing- und Investor Relations-Dienstleistungen

LONDON, Ontario, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, gibt bekannt, dass es eine Marketing- und Beratungsvereinbarung mit Crystal Research Associates, LLC abgeschlossen hat.



Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine Marketing- und Beratungsvereinbarung (die "CRA-Vereinbarung") mit einem unabhängigen Investment Research- und Analyseunternehmen, Crystal Research Associates, LLC (" Crystal Research Associates ") mit Sitz in New York City, New York, zur Erstellung und Verbreitung eines informativen Überblicks und vierteljährlicher Updates über das Unternehmen über die Social-Media-Kanäle und die Online-Medien von Crystal Research Associates abgeschlossen hat.

Seit mehr als zwanzig Jahren vermittelt Crystal Research Associates den Anlegern an der Wall Street erfolgreich die außergewöhnlichen Geschichten kleiner und mittelständischer Unternehmen. Mit bewährten, gut etablierten Methoden vermittelt Crystal Research Associates objektive, gründlich recherchierte Sachinformationen sowohl für institutionelle als auch für private Kunden. Diese Informationen werden über eine breite Palette von Kanälen verbreitet, zu denen branchenführende Anbieter von Finanzdaten und -informationen gehören, in Verbindung mit hochgradig zielgerichteten digitalen Medienportalen, die gemeinsam Millionen von Lesern ansprechen. Das Research von Crystal Research Associates ist für Anleger unter anderem über Capital IQ (eine Abteilung von Standard and Poor‘s), Thomson Reuters, Bloomberg, FactSet, AlphaSense sowie über die eigene Website und Netzwerke verfügbar. Crystal Research Associates setzt zudem auch auf LinkedIn und andere relevante Medienplattformen, um die Präsenz seiner Kunden zu erhöhen.

In Verbindung mit der CRA-Vereinbarung wird Aduro für eine Laufzeit von zwei Jahren, beginnend am 1. Februar 2024, Crystal Research Associates eine Gesamtbarvergütung in Höhe von 90.000 USD zuzüglich anfallender Steuern zahlen, wovon 35.000 USD bei Abschluss der CRA-Vereinbarung gezahlt wurden und 15.000 USD drei Monate nach Beginn der Dienstleistungen sowie 40.000 USD am 1. Februar 2025 gezahlt werden. Aduro gewährte Crystal Research Associates zudem 300.000 Aktienoptionen des Unternehmens. Die Optionen wurden unmittelbar nach der Zuteilung unverfallbar und können über einen Zeitraum von 24 Monaten zu einem Preis von 1,28 CAD ausgeübt werden. Crystal Research Associates besitzt zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Aktien des Unternehmens und steht in keiner direkten Beziehung zum Unternehmen, abgesehen von den in dieser Pressemitteilung dargelegten.

Das Engagement von Crystal Research Associates zielt darauf ab, die Sichtbarkeit der von Aduro entwickelten Technologien in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene zu erhöhen.

Keines der Wertpapiere, die bei der Ausübung der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktienoptionen erworben werden, wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") registriert und darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einem Staat dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, noch dürfen die Wertpapiere in einem solchen Staat verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Erwartungen hinsichtlich der Implementierung der Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen von Crystal Research Associates und insbesondere die erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Marketingdienstleistungen, einschließlich der Steigerung des Bekanntheitsgrads des Unternehmens und seiner sich entwickelnden Technologien in den Vereinigten Staaten und international. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem, dass die Marketing-Dienstleistungen nicht wie erwartet erbracht werden, dass die Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt, dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen und dass andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, eintreten. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

