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02.09.2026 06:31:29
Aduro Clean Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aduro Clean Technologies hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 CAD gegenüber -0,130 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,830 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aduro Clean Technologies ein EPS von -0,450 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Aduro Clean Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,17 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,23 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -26,09 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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