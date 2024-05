Aduro Clean Technologies gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt

LONDON, Ontario, May 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, hat seine konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 29. Februar 2024 vorgelegt und die folgenden Highlights veröffentlicht. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.



Ofer Vicus, CEO von Aduro, sagte: "Das dritte Quartal war ein entscheidendes Quartal für das Unternehmen, in dem wir unsere Technologie weiterentwickelt und unsere Marktpräsenz ausgebaut haben. Die unternommenen strategischen Initiativen verbessern nicht nur unsere technologischen Möglichkeiten, sondern stärken auch unsere Fähigkeit, unser Programm für das Kundenengagement zu erweitern und unsere Beziehungen zu den wichtigsten Interessengruppen zu vertiefen."

Mena Beshay, CFO von Aduro, fügte hinzu: "Im dritten Quartal haben wir einen Rekordumsatz erzielt und unsere starke Cash-Position erhalten. Unser finanzielles Ergebnis in diesem Quartal spiegelt die strategischen Fortschritte und den operativen Erfolg wider, den Aduro erzielt hat. Aufgrund unserer starken finanziellen Basis und kontinuierlicher technologischer Innovation sind wir bestens aufgestellt, um unsere Ziele für 2024 und darüber hinaus zu erreichen."

Finanzielle Höhepunkte des dritten Quartals 2024

Im dritten Quartal 2024 wurde ein Quartalsumsatz von 103.628 CAD erzielt, was einem Anstieg von 78 % gegenüber dem Umsatz von 58.290 CAD im dritten Quartal 2023 entspricht.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, die am 29. Februar 2024 endeten, beliefen sich die Einnahmen auf 235.266 CAD, was einem Anstieg von 304 % im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, die am 28. Februar 2023 endeten, entspricht.

Der operative Verlust belief sich im dritten Quartal 2024 auf 2.027.383 CAD, ein Anstieg von 10 % gegenüber dem operativen Verlust von 1.845.913 CAD im dritten Quartal 2023.

Die Buchhaltungskosten für Sachanlagen beliefen sich am 29. Februar 2024 auf 3,5 Millionen CAD, was einem Anstieg von 132.334 CAD bzw. 848.361 CAD in den drei bzw. neun Monaten bis zum 29. Februar 2024 entspricht. Dieser Anstieg ergab sich aufgrund einer erhöhten Investition in Forschungsausrüstung und die Fertigstellung der neuen hochmodernen Labor- und Büroeinrichtungen in London, Ontario.

Das Unternehmen verfügte zum 29. Februar 2024 über eine starke Liquiditätsposition in Höhe von 2.156.359 CAD.

Im Anschluss an den 29. Februar 2024 erhielt das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von 2.081.094 CAD aus der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen, was die Bilanz des Unternehmens weiter stärkte.

Drittes Quartal 2024 – Highlights und Entwicklungen in Bezug auf das Unternehmen

Strategische Ernennung einer Verwaltungsrätin: Aduro nahm Marie Grönborg in seinen Verwaltungsrat auf. Sie ist eine erfahrene Führungskraft mit fundierter Fachkompetenz in nachhaltiger Technologie. Mit 30 Jahren globaler Erfahrung bereichert Grönborg die Vielfalt und das Fachwissen der Führungsstruktur von Aduro erheblich. Ihre umfassende Erfahrung als Chemieingenieurin und ehemalige Führungskraft in der Clean-Tech-Industrie passt perfekt zu Aduros strategischem Fokus auf Innovation und ökologische Nachhaltigkeit. Marie Grönborg ist eine großartige Ergänzung für den Verwaltungsrat. Ihre Führungsstärke soll weiterhin einen tiefgreifenden Einfluss auf die strategische Ausrichtung von Aduro und die Stärkung der Position des Unternehmens an der Spitze sauberer Technologien haben.

Ausweitung des Kundenengagements: Auf der Grundlage früherer positiver technischer Evaluierungsergebnisse im zweiten Quartal erweiterte ein führendes petrochemisches Unternehmen und vertraulicher Teilnehmer am Customer Engagement Program (CEP) des Unternehmens seinen anfänglichen Projektumfang mit Aduro. Die zusätzlichen Tests umfassten ein breiteres Spektrum von Kunststoffabfällen, insbesondere solche mit höheren Konzentrationen von PET, Polyurethan, Metallen und anderen problematischen Verunreinigungen. Die Entscheidung, den anfänglichen Testumfang zu erweitern, unterstreicht das wachsende Interesse an unserer Hydrochemolytic™-Technologie und das Vertrauen unserer Partner in die Fähigkeiten, die das Unternehmen und seine Technologieplattform bieten.

Teilnahme an Konferenzen: Während des gesamten dritten Quartals nahm Aduro aktiv an wichtigen Branchenveranstaltungen teil, darunter das 10th Annual CEM AlphaNorth Capital Event. Diese Veranstaltungen dienten Aduro als hervorragende Plattformen, um seine technologischen Fortschritte zu präsentieren, mit potenziellen Investoren und Partnern in Kontakt zu treten und Gespräche zu führen, die zu künftigen Kooperationen und Innovationen beitragen sollen.

Marktengagement: Die innovativen Lösungen von Aduro wurden in der Dokumentarreihe Viewpoint with Dennis Quaid vorgestellt, was den Bekanntheitsgrad von Aduros nachhaltigen Technologien bei einem breiten Publikum deutlich erhöhte. Der Beitrag wurde von mehr als 170 US-Sendern ausgestrahlt und beinhaltete ein Werbesegment, das landesweit auf dem Fox Business Network ausgestrahlt wurde und Aduros Engagement bei der Bewältigung kritischer Umweltherausforderungen durch fortschrittliche chemische Recyclingtechnologien präsentierte.

Testergebnisse von Proben aus der Kunststoffanlage mit kontinuierlichem Durchfluss: Aduro hat bei der Entwicklung seiner Hydrochemolytic™-Technologie durch intensive Tests mit dem Kunststoffreaktor mit kontinuierlichem Durchfluss bedeutende Fortschritte erzielt. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2023 wurden im Reaktor zahlreiche Tests mit verschiedenen Polypropylen-Rohstoffen durchgeführt, die eine außergewöhnliche Umwandlungseffizienz bewiesen. Das Unternehmen gab Probendaten von Testergebnissen bekannt, die darauf hinweisen, dass bis zu 95 % der Rohmaterialien in wertvolle Kohlenwasserstoffressourcen umgewandelt werden und weniger als 5 % als nicht umgewandelte Feststoffe oder als geringwertige Gase zurückbleiben. Dieser Durchbruch unterstreicht das Potenzial von Aduro, das Recycling von Altkunststoffen wirksam zu verbessern. Das Reaktortestprogramm generiert weiterhin wichtige Daten, die für die Entwicklung der nächsten Prozessgeneration benötigt werden, welche nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der strategischen Ziele von Aduro für 2024 ist.

Eine detailliertere Erörterung der Ergebnisse von Aduro für das dritte Quartal 2024 finden Sie im verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und in der vorläufigen MD&A des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 29. Februar 2024. Diese sind unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersagt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa7dd3c1-a211-4dbb-90f6-2f606532ac43