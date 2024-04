Aduro Clean Technologies hält Vorträge auf europäischen Konferenzen für Recycling und erneuerbare Materialien

LONDON, Ontario, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, freut sich, seine Teilnahme an zwei Branchenkonferenzen anzukündigen, die sich mit der Förderung von fortschrittlichem chemischen Recycling und erneuerbaren Materialien befassen.



28. April - 2. Mai 2024 – Malaga, Spanien

CHEMREC I – 2024: 1. Internationale Konferenz zum thermochemischen Recycling von Kunststoffen

CHEMREC I ist die erste Konferenz, die ausschließlich der thermochemischen Verarbeitung von Kunststoffabfällen gewidmet ist. Die Konferenz ist ein Forum für Diskussionen über die Fortschritte bei den thermochemischen Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und Kunststoffabfällen (z. B. Pyrolyse, Vergasung, Hydrogenolyse). Die Raffination und/oder Veredelung der daraus resultierenden Zwischenprodukte in eigenständigen Anlagen oder im Co-Processing unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur wird ebenfalls ein wichtiges Thema dieser Konferenz sein. Diese Diskussion wird auch technisch-wirtschaftliche Analysen und Lebenszyklusbewertungen umfassen.

Eric Appelman, Chief Revenue Officer, hält einen Vortrag und wird an einer Podiumsdiskussion auf der Plenarsitzung zur Katalyse am 30. April teilnehmen. Sein Vortrag mit dem Titel "Hydrochemolytic™ Technology for High-Yield Conversion of Complex Plastic Waste to Pure Hydrocarbon" (Hydrochemolytic™-Technologie für die ertragreiche Umwandlung komplexer Kunststoffabfälle in reine Kohlenwasserstoffe) wird den innovativen Ansatz für das Recycling komplexer Kunststoffabfälle beleuchten.

11.-13. Juni 2024 – Siegburg / Köln, Deutschland

Konferenz für nachwachsende Rohstoffe 2024

Die Konferenz für nachwachsende Rohstoffe (Renewable Materials Conference, RMC) in Siegburg/Köln (Deutschland) ist die weltweit größte Konferenz über Chemikalien und Materialien, die auf Biomasse, Kohlenstoffabscheidung und -nutzung (CCU) oder chemischem Recycling basieren – die einzigen Alternativen zu Chemikalien und Materialien auf fossiler Basis. Das einzigartige Konzept, alle Lösungen für nachwachsende Rohstoffe auf einer Veranstaltung zu präsentieren, trifft ins Schwarze. Sie deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von alternativen Kohlenstoff-Rohstoffen, der chemischen Industrie, dem Werkstoffsektor und den Produktherstellern bis hin zu Markeninhabern und Investoren. Es werden fast 500 Teilnehmer aus 32 Ländern erwartet.

Aduro ist einer von sechs Nominierten für den Renewable Material of the Year Award 2024. Der Innovationspreis wird organisiert vom nova-Institut und gesponsert von Covestro . Eric Appelman, Chief Revenue Officer, wird auf der Veranstaltung einen Vortrag halten. Darüber hinaus wird Stefanie Steenhuis, Head of Brand and Marketing, an Stand 34 in der Messehalle für Fragen zur Verfügung stehen.

"Die Teilnahme an diesen Konferenzen ist eine großartige Gelegenheit, nicht nur unsere Technologie zu präsentieren, sondern auch den Markttrends einen Schritt voraus zu sein und die sich schnell entwickelnde Landschaft der Sektoren chemisches Recycling und erneuerbare Materialien zu verstehen", so Eric Appelman, CRO bei Aduro. "Es ist eine Gelegenheit, unsere Sichtweise auf die Hydrochemolytic™-Technologie mitzuteilen und gleichzeitig Einblicke in die Verbrauchererwartungen, die regulatorischen Entwicklungen und die Wettbewerbsdynamik zu gewinnen. Dieses Wissen ist wichtig, um unsere Strategien zu verfeinern und sicherzustellen, dass unsere Lösungen den Anforderungen von morgen entsprechen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

