16.01.2026 06:31:29
Aduro Clean Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aduro Clean Technologies veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Aduro Clean Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
