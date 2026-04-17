Aduro Clean Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aduro Clean Technologies lud am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Aduro Clean Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at