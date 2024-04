Aduro Clean Technologies präsentiert Neuigkeiten zum gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Western University

LONDON, Ontario, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu verwandeln, freut sich, einen aktuellen Bericht über sein Forschungsprojekt mit dem Titel "Tuning Supercritical Fluids for Polymer Recycling to Monomers and Chemicals" (Aufbereitung überkritischer Fluide für das Polymerrecycling in Monomere und Chemikalien), das gemeinsam mit der Western University durchgeführt wird, vorlegen zu können.

Dieses Projekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren, das Anfang 2023 mit einem großzügigen Zuschuss in Höhe von 1,15 Millionen US-Dollar von der NSERC Alliance und dem Mitacs Accelerate Grants Program sowie einem zusätzlichen Beitrag in Höhe von 382.500 US-Dollar von Aduro gestartet wurde, soll das Polymerrecyclingprogramm des Unternehmens durch sorgfältige Forschung vorantreiben und gleichzeitig den Projektforschenden eine hochwertige Schulung und Betreuung bieten, um sie zu hochqualifizierten Fachkräften für fortschrittliches Polymerrecycling auszubilden. Unter der Leitung von Dr. Paul Charpentier und Dr. Cedric L. Briens von der Western University hat das Team gründliche Studien durchgeführt und dabei eine umfassende Wissensdatenbank aufgebaut, die das Ziel unterstützt, die Recyclingprozesse voranzubringen.

Im April 2024 berichtete Dr. Charpentier über den aktuellen Stand des Projekts, das sich mit dem innovativen Recycling von Polyolefinen wie LDPE, HDPE und PP mittels Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) befasst. In diesem Forschungsprojekt wird die Anwendbarkeit von HCT, katalytischen und thermischen Verfahren sowie deren Kombination untersucht, um die Umwandlung von gemischten Kunststoffabfällen in wertvolle Chemikalien zu maximieren und die Recyclingprozesse zu optimieren.

Das Projekt begann mit der Untersuchung der Anwendung von HCT auf Polymer-Rohstoffe zum Zwecke des Benchmarking und der Schulung von Personal sowie mit einer gründlichen Literaturrecherche zu anderen Recyclingtechnologien und Verunreinigungen in Kunststoffabfällen weltweit. Ein wesentlicher Teil der Studie konzentrierte sich auf das Verständnis der Löslichkeit/Mischbarkeit und der Auswirkungen der Reaktionsparameter, die für die Verbesserung der Effizienz des chemischen Recyclings entscheidend sind. Ein wichtiger Aspekt der Forschung war die Identifizierung und Quantifizierung von Verunreinigungen in Polyolefinen und das Verständnis dessen, was mit diesen Verunreinigungen in verschiedenen chemischen Recyclingprozessen geschieht.

Das Forschungsprojekt befasste sich außerdem mit fortschrittlichen Sortier- und Verarbeitungstechniken für Polyolefinabfälle und legte damit den Grundstein für präzisere und effektivere Recyclingmethoden. Diese umfassenden Studien stellen einen bedeutenden Fortschritt im Polymerrecycling dar und schaffen die Voraussetzungen für das erwartete nachhaltigere und effizientere Upcycling von Kunststoffen in wertvolle Produkte.

In der aktuellen Phase wird das Verhalten von Verunreinigungen bei Anwendung der Hydrochemolytik-Technologie und unter Pyrolysebedingungen in einem methodischen Ansatz untersucht, um die Datenbank des Unternehmens aufzubauen und zu verbessern, so dass bei der Arbeit mit realen Abfallrohstoffen die generierten Informationen für die Vorhersage von Problemen bei der Bereitstellung von Kundenlösungen nützlicher werden. Dieses Wissen ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Recyclingpraktiken und für die Gewährleistung einer höheren Effizienz und eines größeren Umweltnutzens.

Während der Laufzeit des Projekts wird das Forschungsprogramm insgesamt 19 hochqualifizierte Forschende und Ingenieure beschäftigen.

Ein wichtiger Höhepunkt der Initiative war die erfolgreiche Gewinnung von Forschenden aus dem Programm für das Team von Aduro. Im Rahmen unseres Engagements für die Förderung von Talenten hat Aduro herausragenden Absolventinnen und Absolventen des Projekts bereits Stellen angeboten, die es ihnen ermöglichen, ihre wirkungsvolle Arbeit als Vollzeitbeschäftigte bei Aduro fortzusetzen. Dieser strategische Schritt unterstreicht die Überzeugung von Aduro, dass Investitionen und die Integration von Forschungstalenten ein Eckpfeiler für Innovation und Fortschritt im Bereich der sauberen Technologien sind.

"Wir freuen uns, dieses Update zu geben und über die bisherigen bedeutenden Projektfortschritte zu berichten. Die synergetische Beziehung, die wir mit der Western University kultiviert haben, bringt nicht nur wichtige Forschung voran, sondern fördert auch die nächste Generation wissenschaftlicher Führungskräfte, die sich unserem Team anschließen", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6283664-3201-403f-b89e-fad1efd3e93b