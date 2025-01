Aduro Clean Technologies präsentiert seine Produkte auf der MicroCap Conference 2025

LONDON, Ontario, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das mithilfe chemischer Prozesse minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, freut sich, seine Teilnahme an der Microcap Conference 2025, der führenden Veranstaltung für wachstumsorientierte Unternehmen und Investoren, bekanntzugeben. Die Konferenz findet vom 28. bis 30. Januar 2025 im Borgata Hotel Spa & Casino in Atlantic City, New Jersey, statt.

Details zur Präsentation:

Veranstaltung: Microcap Conference Datum und Uhrzeit: 29. Januar 2025, um 10:00 Uhr ET Ort: Borgata Hotel Casino & Spa, Studio C, Atlantic City, New Jersey Präsentiert von: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

Aduro wird Einzelgespräche mit Investoren und Privatanlegern führen, um die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens, die Wachstumsstrategie und Investitionsmöglichkeiten zu besprechen. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform, um die Fortschritte von Aduro bei der Skalierung seiner Hydrochemolytic™-Technologie und seine Vision für die Umgestaltung des chemischen Recyclings hervorzuheben.

"Wir freuen uns, an der Microcap Conference teilzunehmen und die Fortschritte von Aduro bei der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic™-Technologie zur Lösung des globalen Problems des Kunststoffrecyclings zu präsentieren", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, mit Investoren in Kontakt zu treten, denen die Bedeutung von Innovationen im Bereich des chemischen Recyclings bewusst ist. Vor dem Hintergrund unseres kürzlich erfolgten Börsengangs an der Nasdaq und unserer kontinuierlichen Fortschritte bei der Skalierung unserer Technologie wollen wir unser Engagement für die Umwandlung von Abfällen in wertvolle Produkte unterstreichen und gleichzeitig langfristige Ergebnisse und Erfolge sicherstellen", so Vicus.

Um sich für die Konferenz oder ein Einzelgespräch anzumelden, besuchen Sie https://themicrocapconference.com/tickets/

Über die Microcap Conference 2025

Die Microcap Conference ist die größte unabhängige Microcap-Veranstaltung in den USA, die hochrangige Investoren und Führungskräfte von Microcap-Unternehmen zusammenbringt. Die Veranstaltung bietet Unternehmen eine Plattform, um ihre Leistungsversprechen im Rahmen von Präsentationen, Einzelgesprächen und Networking-Möglichkeiten vorzustellen.

Das Programm der Veranstaltung 2025 umfasst:

Hauptredner: Renommierte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, darunter Jon Ledecky , Mitbesitzer der New York Islanders , der ein Hintergrundgespräch mit Bob Pisani von CNBC führen wird, und Tom Gardner, CEO von Motley Fool , der Einblicke in die Themenbereiche Investment, Markttrends und unternehmerischen Erfolg geben wird.

Renommierte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, darunter , , der ein Hintergrundgespräch mit führen wird, und , der Einblicke in die Themenbereiche Investment, Markttrends und unternehmerischen Erfolg geben wird. Expertenpanels und Präsentationen : Die Börsenexperten Ron Insana (CNBC) und Charlie Gasparino (FOX Business) sprechen über wichtige Themen rund um die US-Kapitalmärkte, von der Kapitalbildung über regulatorische Neuerungen bis hin zu Markttrends.

: Die Börsenexperten und sprechen über wichtige Themen rund um die US-Kapitalmärkte, von der Kapitalbildung über regulatorische Neuerungen bis hin zu Markttrends. Headliner im Bereich Unterhaltung: Ein besonderer Auftritt von Tom Papa, gefeierter Comedian und Gastgeber von Netflix-Specials, wird den Teilnehmern einen unvergesslichen Abend bescheren.



Die von DealFlow Events organisierte Microcap Conference ist bekannt für ihre Mischung aus hochwertigen Inhalten, anregendem Networking und außergewöhnlicher Unterhaltung.

Weitere Informationen unter https://themicrocapconference.com

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16a4c0f9-9d12-4474-9c66-b4692a09ec15