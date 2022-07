Aduro hält Vortrag auf dem CPAC Summer Institute

SARNIA, Ontario, July 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50, ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, wird auf dem CPAC Summer Institute, das vom 19. bis 21. Juli 2022 in Seattle stattfindet, einen Vortrag halten.



Das CPAC Summer Institute hat zwei Themen zum Schwerpunkt. Das erste Thema ist die nächste Generation von Verarbeitungsansätzen, die eine maximale Effizienz bei der Herstellung von nachhaltigen Arzneimittel, Chemikalien und Biomaterialien ermöglichen. Das zweite Thema ist die Erweiterung des Prozessverständnisses durch den Einsatz von Sensoren und Datenverarbeitung, um eine effizientere personalisierte Medizin und eine komplexe Prozessoptimierung biobasierter Prozesse und petrochemischer Verfahren zu ermöglichen.

Marcus Trygstad , Mitgründer und Chief Technology Officer von Aduro, wird am Mittwoch, den 20. Juli von 13:30-14:00 Uhr PDT einen Vortrag auf der Veranstaltung halten. Das Thema seines Vortrags lautet "Hydrochemolytic™ Technology: A Kinder, Gentler Way of Transforming Recalcitrant Macromolecules" (Hydrochemolytic™-Technologie: Eine sanfte und schonende Art der Umwandlung widerspenstiger Makromoleküle). Hydrochemolyische Technologie (HCT) ist eine neue Alternative zu herkömmlichen Technologien wie z. B. thermolytischen Verfahren und arbeitet bei wesentlich niedrigeren Temperaturen, um Asphaltene und Kunststoffpolymere durch Anwendung chemischer Prozesse zu dekonstruieren. Neben dem offensichtlichen Vorteil des geringeren Energiebedarfs im Vergleich zu thermolytischen Verfahren minimiert die HCT unkontrollierte molekulare Vermischungen, so dass thermodynamische Produkte entstehen, die einen Großteil der hohen chemischen Gleichmäßigkeit des Kunststoffausgangsmaterials beibehalten, während unerwünschte Nebenprodukte auf ein Minimum reduziert werden.

Trygstad hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Strategien zur Überwachung, Steuerung und Optimierung industrieller Prozesse in der nachgelagerten Raffinerie-, Petrochemie-, Pharma- und Spezialchemieindustrie. Er ist Hauptautor von 15 Patenten und Patentanmeldungen, darunter alle von ACT erteilten und angemeldeten Patente. Zusätzlich zu seinem BA-Abschluss in Chemie am St. Olaf College in Minnesota absolvierte er ein Masterstudium an der University of Utah in den Bereichen Chemie sowie Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit Schwerpunkt auf Chemometrie und Polymerwissenschaft.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuswandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt. Dank der Finanzierung und Unterstützung durch Bioindustrial Innovation Canada konnte das Unternehmen den Vorläufer eines Reaktorsystems zur Umwandlung von Schweröl in leichteres Öl entwickeln.

Über CPAC

Das Center for Process Analysis and Control (CPAC) wurde 1984 an der University of Washington als ein National Science Foundation Industry/University Cooperative Research Center gegründet. Das CPAC ist jetzt eine autarke Organisation mit einem erfolgreichen Konsortium von Sponsoren aus allen Bereichen der Industrie und unterhält Kontakte zu mehreren Regierungsbehörden.

