Aduro kündigt Bereitstellung eines erweiterten Bitumenreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss für Kundenversuche an

SARNIA, Ontario, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass er sich in der Endphase der Fertigstellung seines HydrochemolyticTM-Bitumenreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss ("R2-Bitumen") im Pilotmaßstab befindet.



Der moderne R2-Bitumenreaktor wird durch eine neu in Betrieb genommene Flash-Trommel, einen Dampf-Flüssigkeits-Abscheider, ergänzt, um eine höhere Variabilität der von potenziellen Kunden angenommenen Produktproben zu ermöglichen. Die endgültige Inbetriebnahme und Prüfung der Flash-Trommel und des R2-Bitumenreaktors sind für Ende September bzw. Oktober 2022 geplant.

Im Einklang mit der Verpflichtung von Aduro, potenzielle Kundenengagements und Rohstoffversuche voranzutreiben, beschleunigte das Unternehmen die Arbeiten an seinen Laboreinrichtungen und Testkapazitäten, um mit potenziellen Kundenversuchen und Demonstrationen beginnen zu können.

Mit dem Ziel, eine Pipeline kommerzieller Projekte aufzubauen, ermöglicht das etablierte Kundenversuchsprogramm dem Unternehmen durch die Analyse und Charakterisierung von Produktproben, Daten und den Austausch von Materialien die Kontaktaufnahme zu potenziellen Kunden mit der Absicht, Geschäftsgespräche zu erleichtern.

Das fortschrittliche R2-Bitumen wird nicht nur die Fähigkeit des Unternehmens beschleunigen und erweitern, mit potenziellen neuen Kunden in Kontakt zu treten, sondern es wird Aduro zudem in die Lage versetzen, die verbleibenden Meilensteine des bestehenden Engagements des Unternehmens mit einem vertraulichen börsennotierten Unternehmen ("Confidential Entity Inc." oder "CEI") abzuschließen, wobei CEI die Technologie des Unternehmens evaluiert hat, um seine Möglichkeiten zur Asphaltenveredelung bei von CEI gelieferten Proben zu beurteilen.

"Die harte Arbeit und das Engagement unseres Forschungs- und Ingenieurteams sind die treibende Kraft für das effektive Management dieser Projekte", sagte Ofer Vicus, Chief Executive Officer bei Aduro. "Da wir uns der Fertigstellung unseres Bitumenreaktors im Pilotmaßstab nähern, kann sich das Team nun auf die Zusammenarbeit mit Kunden, die detaillierte Untersuchung der technischen Leistung und die Fähigkeit, potenziellen Kunden Analysen und Ergebnisse zu liefern, konzentrieren."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

