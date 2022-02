ADVA bringt Ensemble Simulator für virtualisierten Test von Gesamtnetzlösungen auf den Markt

ADVA (FWB: ADV) hat heute den Ensemble Simulator auf den Markt gebracht, der es Betreibern optischer Transportnetze ermöglicht, in einer sicheren virtuellen Testumgebung genau und zuverlässig Strategien für den Netzausbau zu evaluieren und das Zusammenspiel mit übergeordneten Managementsystemen zu überprüfen. Das neue Software-Tool liefert eine perfekte Simulation des Produktionsnetzes, um Tests, Schulungen und den Netzausbau risikolos durchführen zu können. Es ermöglicht mehreren Benutzern, unabhängig voneinander in einer virtuellen Testumgebung zu arbeiten, um Konfigurationen zu bewerten, APIs zu verifizieren und "What-if"-Szenarien zu simulieren. Ensemble Simulator wird auf einem vom Betreiber bereitgestellten Server oder in der Cloud gehostet. Mit diesem Tool können die betrieblichen Kosten deutlich reduziert werden und Probleme beim Netzausbau werden minimiert. Damit können Innovationszyklen verkürzt werden und die Zufriedenheit der Endnutzer steigt.

"Da Kommunikationsnetze immer komplexer werden und Software-gesteuerte Netzfunktionen (Software-Defined Networking, SDN) die betrieblichen Abläufe verändern, werden automatisierte Anwendungen zur operativen Unterstützung immer wichtiger. Damit kann der Ausbau optimiert, und die Bereitstellung neuer Dienste und der Netzbetrieb vereinfacht werden. Die Verifikation neuer Konfigurationen und die Integration von Schnittstellen stellt jedoch eine große Herausforderung dar. Unser Ensemble Simulator liefert hierauf die Antwort. Dieses Tool bietet eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, um Testumgebungen auf einer virtuellen Maschine einzurichten und das physische Netz perfekt widerzuspiegeln", sagte Christoph Glingener, CTO von ADVA. "Jetzt haben Betreiber eine schnelle und risikolose Möglichkeit, den Netzausbau zu modellieren. Sie können die Auswirkungen von Erweiterungen und Upgrades überprüfen, bevor Änderungen an ihren Produktionsnetzen vorgenommen werden."

Ensemble Simulator bietet eine virtuelle Schulungs-, Entwicklungs- und Testumgebung, die Anwendern hilft, ADVA-Produkte der Familien FSP 3000 und FSP 150-XG400 virtuell im Netz zu überprüfen, zu bewerten und zu integrieren, ohne dass Investitionen in eine kostspielige physische Infrastruktur erforderlich sind. Mit dieser Lösung können Betreiber Infrastrukturen mit diesen optischen und datentechnischen Komponenten als separate Netzebenen oder in Kombination simulieren. Außerdem ermöglicht Ensemble Simulator das einfache Testen und Integrieren von SDN-Schnittstellen in übergeordnete Managementsysteme (Orchestrator). Auf Knopfdruck kann jeder einzelne Benutzer auf seine eigene dedizierte Umgebung zugreifen, um Fehlerszenarien zu simulieren und Netzwerkreaktionen zu überprüfen. Damit werden die Einführung neuer Technologien beschleunigt und DevOps-Methoden unterstützt.

"Bislang war der Aufbau einer Testumgebung für ein paketoptimiertes Netz zur optischen Datenübertragung ein komplexer und teurer Prozess. Um ein Produktionsnetz genau nachzubilden, mussten Betreiber zu Testzwecken in dedizierte Hardware investieren und dann jedes einzelne Netzelement manuell konfigurieren. Solche dedizierten Testnetze werden häufig von unterschiedlichen Experten gemeinsam genutzt, so dass die Techniker um den Zugang konkurrieren und unterschiedliche Konfigurationen sequenziell erstellen müssen. Unsere Softwarelösung bietet eine äußerst kosteneffiziente Möglichkeit, diese Aufgaben zu vereinfachen", kommentierte Michael Port, VP Product Line Management bei ADVA. "Unser Ensemble Simulator ist das ultimative Software-Tool für die genaue, zuverlässige und kostengünstige Modellierung großer Netze, ohne dass hohe Investitionen in physische Laborressourcen erforderlich sind. Jeder Ingenieur kann seine eigene unabhängige Testumgebung gestalten, wodurch Konflikte vermieden und Entwicklungs- und Integrationsaktivitäten beschleunigt werden. Es gibt Betreibern und Systemintegratoren die Freiheit, Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten zu treffen und das Netz ohne unnötige Risiken weiterzuentwickeln."

