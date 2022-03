ADVA bringt neues bidirektionales Sende- und Empfangsmodul zur Minimierung von Kosten und Signallaufzeiten in Zugangsnetzen auf den Markt

ADVA (FWB: ADV) hat heute sein neues steckbares Sende- und Empfangsmodul MicroMux™ Edge BiDi vorgestellt, mit dem Netzbetreiber die Übertragungskapazität ihrer Glasfasern erhöhen und Engpässe in Zugangsnetzen beheben können. Die Lösung ist das branchenweit erste standardkonforme QSFP+-Modul mit vier unabhängigen, bidirektionalen optischen 10GbE-Schnittstellen. Der MicroMux™ Edge BiDi von ADVA ermöglicht bidirektionale Datenübertragung auf nur einer Glasfaser für Reichweiten bis zu 40km und ist damit die ideale Technologie für die Bereitstellung von 10GbE-Verbindungen in Zugangsnetzen. Mit dem Modul können Netzbetreiber einfach und kosteneffizient die Bandbreite ihrer Wholesale- und Business-Ethernet-Dienste erhöhen, ohne zusätzliche Glasfaser verlegen zu müssen. Die Lösung vermeidet Laufzeitunterscheide zwischen den beiden Übertragungsrichtungen, was in vielen Anwendungen wie beispielsweise 5G erforderlich ist.

"Cloud-Dienste für Unternehmen und Breitbandanschlüsse für Privathaushalte treiben den Bedarf an höherer Kapazität auf der letzten Meile voran. Aber in vielen Gebieten ist die Verlegung neuer Glasfaserkabel nicht möglich oder die Kosten für die Anmietung zusätzlicher Fasern sind einfach zu hoch. Unser neuer MicroMux™ Edge BiDi bietet eine clevere Alternative. Das Modul minimiert den Faserverbrauch, indem es bidirektionale Datenübertragung über eine einzige Faser ermöglicht. Der MicroMux™ Edge BiDi ist ein offenes und steckbares Modul und wurde speziell für Zugangsnetze entwickelt, in denen Kosten, Platzbedarf und Latenzzeiten eine wichtige Rolle spielen," so Stephan Rettenberger, Senior VP Marketing and Investor Relations bei ADVA. "Durch die Möglichkeit des Ein-Faser-Betriebs eignet sich unser neues steckbares Modul auch perfekt für Anwendungsfälle, die keine Laufzeitunterschiede zwischen Upstream- und Downstream-Signalen tolerieren können. Dies ist beispielsweise bei der Erfüllung der strengen Netzsynchronisationsanforderungen von 5G von besonderer Bedeutung."

Der MicroMux™ Edge BiDi bietet Kunden eine flexible und kosteneffiziente Möglichkeit, bidirektionale 10GbE-Konnektivität über eine einzige Faser bereitzustellen. Dies spart Netzressourcen und schont die Umwelt. Das Gerät gewährleistet außerdem die gleiche Signallaufzeit in Sende- und Empfangsrichtung und vermeidet so Probleme mit unterschiedlichen Latenzen. Mit seinem kleinen Formfaktor und dem geringen Stromverbrauch maximiert der MicroMux™ Edge BiDi von ADVA die Dichte der verfügbaren Schnittstellen. Das Modul ist elektrisch und mechanisch konform mit den QSFP+-Standards und ist die erste verfügbare Lösung dieser Art, die die Funktionalität von vier integrierten bidirektionalen 10Gbit/s-Transceivern bietet. Der MicroMux™ Edge BiDi arbeitet mit jedem bidirektionalen SFP+ eines Drittanbieters oder mit dem BX40U SFP+ von ADVA zusammen. Die steckbaren BX40U-Module haben einen geringen Stromverbrauch. Sie sind außerdem für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet.

"In den letzten Jahren hat unser MicroMux™-Sortiment neue Ansätze für den Ausbau der Netzinfrastruktur ermöglicht, die es den Betreibern erlauben, ihre bestehenden Netze in einfacher Weise aufzurüsten, ohne dabei Kompromisse bei Platzbedarf, Leistung oder der spektralen Effizienz einzugehen. Jetzt gehen wir mit der Einführung des MicroMux™ Edge BiDi noch einen Schritt weiter. Der MicroMux™ Edge BiDi vereint die Funktionalität von vier unabhängigen 10GBase-BX40-Schnittstellen in einem einzigen QSFP+-Gehäuse und bietet eine erweiterte Reichweite von bis zu 40km," kommentierte Saeid Aramideh, VP Business Development bei Optical Engines, ADVA. "Ganz gleich, ob Netzbetreiber Mobilfunkantennen oder Basisstationen anbinden, oder Wholesale-Ethernet- und Geschäftskundendienste für Unternehmensanwendungen bereitstellen, unsere Plug-and-Play-Lösung ermöglicht es, die Effizienz im Netz deutlich zu erhöhen und neue Möglichkeiten in bestehender Infrastruktur zu erschließen."

