Adva Optical verdient deutlich mehr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adva Optical Networking (ADVA SE) hat trotz steigender Kosten die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Sowohl in Bezug auf den Halbleitermangel als auch den Unternehmenszusammenschluss mit dem US-Konzern Adtran habe es steigende Kosten gegeben, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Das Betriebsergebnis sank im Berichtszeitraum deshalb um 2,8 Prozent auf 9,5 Millionen Euro.

Unter dem Strich blieb mit 18,5 Millionen Euro aber fast drei Mal so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor. Der Sprung ist laut Adva insbesondere auf einen Steuerertrag zurückzuführen. Der Umsatz stieg dank einer höheren Nachfrage im dritten Quartal um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 151,8 Millionen Euro. Adva habe Lieferengpässe bewältigt, hieß es weiter./lew/jha/