ADVA sorgt mit neuer PTP-Lösung für hochgenaues Timing auf offenen Servern

ADVA (FWB: ADV) hat heute OSA SoftSync™ auf den Markt gebracht, um Netzbetreibern und Unternehmen ein robustes und hochgenaues Timing ihrer Anwendungen durch einen Software-Client zu ermöglichen. Die neue Software bietet eine einfache und kostengünstige Lösung, die Oscilloquartz PTP-Technologie von ADVA in offenen Servern und anderen Netzelementen einzusetzen. Kunden können nun problemlos auf Linux-Systemen einen PTP-Client für präzises und zuverlässiges Timing installieren. Mittels OSA SoftSync™ können Betreiber die immer strengerer werdenden Timing-Anforderungen in einer Vielzahl von Branchen erfüllen. Diese Anforderungen bestehen in Anwendungen wie 5G, Finanzhandel, Cloud Computing und global verteilten Rechenzentren.

"Ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung von IT-Systemen und Unternehmen ist der Übergang von NTP- zu PTP-Timing. Unsere OSA SoftSync™-Software macht dies möglich, indem sie eine Lücke bei der Ende-zu-Ende-Synchronisation im Anschlussbereich schließt. Mit nur einem Mausklick können Anwender einen hochpräzisen PTP-Client installieren", sagte Gil Biran, GM von Oscilloquartz, ADVA. "Eine völlig neue Gruppe von Kunden kann nun die Vorteile unseres umfangreichen und bewährten Synchronisationsportfolios nutzen, ohne dass aufwändige Änderungen oder größere Investitionen notwendig wären. Ob 5G O-RAN oder fortschrittliche Rechenzentrumsanwendungen, unsere Softwarelösung eröffnet Betreibern in vielen Anwendungsbereichen neue Möglichkeiten."

OSA SoftSync™ ist ein einfach zu implementierender Software-PTP-Client, der Anwendungen auf offenen Servern mit ultrapräziser und robuster Synchronisation versorgt. Diese Lösung nutzt die ADVA Oscilloquartz PTP-Technologie, Algorithmen zur Taktrückgewinnung und Syncjack™-Funktionen zur Sicherstellung der Timing-Qualität. OSA SoftSync™ kann auf jeder Linux-Distribution installiert und auf unterschiedliche Weise betrieben werden. Nutzer können Telemetrie-Streaming in Verbindung mit einem modernen und benutzerfreundlichen GUI verwenden oder die Managementlösung Ensemble Sync Director von ADVA einsetzen. OSA SoftSync™ kann Hardware-basiertes Timestamping auf Schnittstellenkarten nutzen, um eine Genauigkeit im Nanosekundenbereich zu erreichen. Ausfälle von Referenzuhren oder Qualitätsverschlechterungen werden durch die dynamische Auswahl der genauesten Quelle für die Synchronisation (Best Master Clock Algorithm, BMCA) behoben. Kunden können OSA SoftSync™ über ein einfaches jährliches Abonnementmodell erwerben.

"Anwendungen, die auf offenen Servern betrieben werden, erfordern ein Timing mit einem hohen Maß an Genauigkeit und Ausfallsicherheit. Die bisher verwendeten PTP-Clients sind den Genauigkeitsanforderungen an die Synchronisation häufig nicht gewachsen. Unser OSA SoftSync™ ist die Antwort. Mit geringen Betriebskosten wird eine Ende-zu-Ende-Synchronisation erreicht, die den Anforderungen moderner zeitkritischer Dienste gerecht wird. Darüber hinaus arbeitet der OSA SoftSync™ PTP-Client problemlos mit einer Vielzahl von PTP-Grandmastern zusammen", kommentierte Nir Laufer, VP Product Line Management bei Oscilloquartz, ADVA. "Von Rechenzentren bis hin zu Finanzinstituten können Kunden jetzt branchenspezifische Vorschriften wie beispielsweise MiFID II und CAT NMS erfüllen und auch Anforderungen zukünftiger Anwendungen ohne das Risiko großer Investitionen einhalten."

Weitere Informationen zu OSA SoftSync™ finden Sie auf dieser Präsentation: https://adva.li/osa-softsync-slides.

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oscilloquartz.com.

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

