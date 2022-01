ADVA-Übernahme: ADTRAN mit gesenkter Annahmeschwelle erfolgreich

Zum Ende der Annahmefrist am 26. Januar sei das Angebot von mehr als 60 Prozent der Aktien angenommen worden, teilte ADVA am späten Freitagabend mit. Das finale Ergebnis zum Ende der Annahmefrist soll voraussichtlich am 31. Januar 2022 veröffentlicht werden.

ADTRAN hatte vor zweieinhalb Wochen die ursprüngliche Annahmeschwelle von 70 Prozent auf 60 Prozent gesenkt. Durch den Schritt lief das Übernahmeangebot zwei Wochen länger als zunächst angesetzt. ADTRAN hatte seine Übernahmepläne Ende August öffentlich gemacht.

Bei dem angestrebten Zusammenschluss wird ADVA mit knapp 760 Millionen Euro bewertet. Die Übernahme soll über einen Aktientausch erfolgen, dabei sollen ADVA-Aktionäre für jedes Papier 0,8244 Aktien des fusionierten Unternehmens ("HoldCo") erhalten. Die ADTRAN-Aktien werden im Verhältnis eins zu eins in Aktien der neuen Holdinggesellschaft eingetauscht. Sollten sämtliche ADVA-Aktionäre das Angebot annehmen, wären nach Vollzug die ADVA-Aktionäre mit etwa 46 Prozent und die ADTRAN -Aktionäre mit etwa 54 Prozent an der HoldCo beteiligt.

/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)