Advait infratech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Advait infratech hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,19 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,23 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 114,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,11 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 984,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at