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10.08.2026 06:31:29
Advait infratech gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Advait infratech hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 12,70 INR. Im letzten Jahr hatte Advait infratech einen Gewinn von 7,73 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 1,79 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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