Advait infratech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Advait infratech präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,68 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,28 Milliarden INR gegenüber 1,95 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 47,43 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Advait infratech 29,06 INR je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,15 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,99 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at