Advaita Allied Health Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Advaita Allied Health Services hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -4,02 INR. Ein Jahr zuvor waren -6,520 INR je Aktie erzielt worden.

Advaita Allied Health Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 867,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 451,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at