Advaita Allied Health Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Advaita Allied Health Services hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,91 INR. Im Vorjahresquartal waren -5,440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 597,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advaita Allied Health Services 366,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at