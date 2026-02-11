Advaita Allied Health Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Advaita Allied Health Services hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,17 INR. Im Vorjahresquartal hatten -9,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 431,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 347,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at