Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Adval Tech mit hohem Auftragseingang – weiterhin Fokus auf Transformation



28.08.2026 / 06:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Sehr geehrte Damen und Herren Anbei erhalten Sie unsere heutige Medienmitteilung Beste Grüsse

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