Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
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31.03.2026 06:40:45
Adval Tech – Vorwärtsstrategie zeigt 2025 erste Fortschritte
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Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adval Tech Management AG
|Freiburgstrasse 556
|3172 Niederwangen
|Schweiz
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valorennummer:
|896792
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2300868
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2300868 31.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Adval Tech AG
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06:40
|Adval Tech – Vorwärtsstrategie zeigt 2025 erste Fortschritte (EQS Group)
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