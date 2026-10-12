12.10.2026 06:31:29

Advan legte Quartalsergebnis vor

Advan äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 45,04 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 89,50 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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