Advan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Advan hat am 06.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 61,97 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -14,420 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Advan mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,42 Prozent verringert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 235,43 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 169,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 17,04 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Advan 18,52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at