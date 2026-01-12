Advan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Advan hat am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 115,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 168,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 4,30 Milliarden JPY, gegenüber 5,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at