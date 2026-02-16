|
16.02.2026 06:31:31
Advance Auto Parts öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Advance Auto Parts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,920 USD erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,15 Prozent auf 1,97 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,415 USD sowie einem Umsatz von 1,95 Milliarden USD gerechnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,730 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 8,60 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 8,58 Milliarden USD erwartet.
