Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
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14.11.2026 00:12:02
Advance Auto Parts vs. Airbnb: Is a Retail Rebound or Travel Giant Stock the Better Buy for 2027?
Whether you are betting on people fixing older cars or traveling to new destinations, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) and Airbnb (NASDAQ:ABNB) offer very different ways to play the consumer economy.
Advance Auto Parts provides essential components for vehicle maintenance, catering to both professional mechanics and hobbyists. Airbnb operates a digital platform that has changed how travelers book lodging worldwide. While one relies on physical retail and the other on a high-growth tech marketplace, both companies face unique challenges heading into 2027.
Advance Auto Parts operates a vast network of stores across North America, serving both professional mechanics and do-it-yourself customers. The company focuses on the automotive aftermarket, providing everything from engine components to accessories among retail stocks in the automotive niche. It serves over 4,300 company-operated stores and supports hundreds of independently owned locations through its distribution network, with its professional segment accounting for approximately 50% of total sales in 2025.
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Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.
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09.11.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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09.11.26
|S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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09.11.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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04.11.26
|Ausblick: Advance Auto Parts gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Advance Auto Parts von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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26.10.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Advance Auto Parts zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|41,31
|0,19%
|Airbnb
|169,06
|3,22%
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