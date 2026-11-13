Advance Auto Parts Aktie

Advance Auto Parts ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.11.2026 00:12:02

Advance Auto Parts vs. Airbnb: Is a Retail Rebound or Travel Giant Stock the Better Buy for 2027?

Whether you are betting on people fixing older cars or traveling to new destinations, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) and Airbnb (NASDAQ:ABNB) offer very different ways to play the consumer economy.

Advance Auto Parts provides essential components for vehicle maintenance, catering to both professional mechanics and hobbyists. Airbnb operates a digital platform that has changed how travelers book lodging worldwide. While one relies on physical retail and the other on a high-growth tech marketplace, both companies face unique challenges heading into 2027.

Advance Auto Parts operates a vast network of stores across North America, serving both professional mechanics and do-it-yourself customers. The company focuses on the automotive aftermarket, providing everything from engine components to accessories among retail stocks in the automotive niche. It serves over 4,300 company-operated stores and supports hundreds of independently owned locations through its distribution network, with its professional segment accounting for approximately 50% of total sales in 2025.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Advance Auto Parts Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Advance Auto Parts Inc. 41,31 0,19% Advance Auto Parts Inc.
Airbnb 169,06 3,22% Airbnb

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen