Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
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27.10.2026 20:19:02
Advance Auto Parts vs. Chewy: Gradual Growth vs. Stagnation
Advance Auto Parts (NYSE:AAP) operates an extensive retail network that supplies replacement parts, automotive accessories, batteries, and essential maintenance items to both professional mechanics and individual consumers across North America.
The retailer recently entered a definitive agreement to sell its Worldpac wholesale distribution business to Carlyle for $1.5 billion in cash, and it simultaneously lowered its full-year financial outlook.
Chewy Inc. (NYSE:CHWY) functions as a comprehensive online e-commerce retailer providing food, medical supplies, and prescription medications for a wide variety of domestic pets throughout the United States.
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Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|41,12
|0,22%
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|18,25
|-5,27%
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