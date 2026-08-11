Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
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12.08.2026 00:15:01
Advance Auto Parts vs. Corning: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between a retail turnaround and a technological innovator requires a careful look at the numbers. You must decide whether Advance Auto Parts (NYSE:AAP) or Corning (NYSE:GLW) provides the better opportunity.Advance Auto Parts is currently streamlining its operations to focus on core automotive retail efficiency. Corning remains a leader in materials science, providing critical glass and fiber optic components. Both companies are prominent in their fields, yet they offer very different risk and reward profiles for investors looking for growth or value in 2026.Advance Auto Parts operates as a major provider in the automotive aftermarket, serving both professional garages and everyday drivers. As a player among consumer discretionary stocks, the company focuses on its blended-box model to ensure parts are available for all customer types. Professional sales accounted for approximately 50% of total revenue in 2025, supported by a network of 19 distribution centers and 809 independently-owned Carquest branded stores.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|46,39
|1,29%
|Corning Inc.
|145,32
|5,60%
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